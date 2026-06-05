(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: com a ampliação de seu rigor, evite tomar atitudes que o mostrem excessivamente dominador ou exigente. Interesses: um bom aspecto lhe trará vantagem nas atividades que exijam muito esforço e empenho. Dia de novos ganhos. Vida íntima e sentimentos: emoções contidas. Inquietação.

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