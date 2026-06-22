(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um quadro debilitado virá de sua indecisão com o trato de questão ligada a problemas com pessoa da sua família. Interesses: indicação vantajosa que resultará em tranquilidade financeira. Boa novidade no trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia propício para as relações afetivas.

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