(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: um quadro debilitado virá de sua indecisão com o trato de questão ligada a problemas com pessoa da sua família. Interesses: indicação vantajosa que resultará em tranquilidade financeira. Boa novidade no trabalho. Vida íntima e sentimentos: dia propício para as relações afetivas.
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