(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: bom aspecto o favorece com um novo relacionamento. Suas decisões podem trazer compensação inesperada na rotina. Interesses: em suas finanças cuide por não assumir compromisso além da possibilidade de cumpri-lo. Trabalho bem posto. Vida íntima e sentimentos: romantismo destacado.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Amor | Escorpião | Finanças | Horóscopo | Previsão | romantismo | Signo | Trabalho


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