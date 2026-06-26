(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: bom aspecto o favorece com um novo relacionamento. Suas decisões podem trazer compensação inesperada na rotina. Interesses: em suas finanças cuide por não assumir compromisso além da possibilidade de cumpri-lo. Trabalho bem posto. Vida íntima e sentimentos: romantismo destacado.

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