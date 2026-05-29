(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: bom aspecto o fará mais disposto ao diálogo em torno de questões em aberto. Interesses: momento positivo ao ampliar seu controle das finanças e forma de ganho encontram receptividade. Plano acertado em pendências profissionais. Vida íntima e sentimentos: entendimento valorizado.

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