(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: bom aspecto o fará mais disposto ao diálogo em torno de questões em aberto. Interesses: momento positivo ao ampliar seu controle das finanças e forma de ganho encontram receptividade. Plano acertado em pendências profissionais. Vida íntima e sentimentos: entendimento valorizado.

Leia mais

20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira

Tags:
diálogo | Finanças | Gêmeos | Horóscopo | Trabalho | vida íntima


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: