(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com a boa influência que molda este momento você deve procurar conselho e ajuda para solucionar divergências em família. Interesses: dia benéfico para as finanças e de vantagem pelo uso da palavra. Trabalho bem valorizado. Vida íntima e sentimentos: entendimento com os íntimos.

Tags:

Comunicação | Família | Finanças | Gêmeos | Horóscopo | relacionamentos | Trabalho