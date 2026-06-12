(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: com a boa influência que molda este momento você deve procurar conselho e ajuda para solucionar divergências em família. Interesses: dia benéfico para as finanças e de vantagem pelo uso da palavra. Trabalho bem valorizado. Vida íntima e sentimentos: entendimento com os íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Comunicação | Família | Finanças | Gêmeos | Horóscopo | relacionamentos | Trabalho


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