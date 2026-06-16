(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: aspectos favoráveis para o seu signo apontam quadro de satisfação pessoal que afetará seus ânimo e humor. Interesses: hoje você terá um dia em que suas atitudes o levarão a pontos mais promissores no trabalho e negócios. Vida íntima e sentimentos: estabilidade nas suas emoções.

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