(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: seja mais realista e use sua capacidade de convencimento nos assuntos que envolvam o público. Bom momento para a política. Interesses: aja de forma mais cautelosa nos seus gastos. Dia de bom resultado com obrigações e tarefa de trabalho. Vida íntima e sentimentos: fortes emoções.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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20 de maio de 2026, quarta-feira

Previsão para signo de Leão em 2008

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