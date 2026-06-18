(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: seja mais realista e use sua capacidade de convencimento nos assuntos que envolvam o público. Bom momento para a política. Interesses: aja de forma mais cautelosa nos seus gastos. Dia de bom resultado com obrigações e tarefa de trabalho. Vida íntima e sentimentos: fortes emoções.

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