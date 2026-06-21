(22 de julho a 22 de agosto) - Destaque: o Sol começa em seu signo ciclo de destaque para os assuntos da 12ª casa zodiacal, campo das questões psíquicas, forças e fraquezas desconhecidas e todos os seus segredos. A semana: dias de favorecimento para seus relacionamentos e solução de pendências com parentes. Acerto nos seus novos negócios.

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