(23 de setembro a 22 de outubro) - O seu dia: apoio importante de pessoa próxima lhe será compensador em quadro que realça as influências da família sobre suas atitudes. Interesses: dia de vantagem que afeta diretamente seus ganhos e gastos. Trabalho bem encaminhado. Vida íntima e sentimentos: momento de inesperadas emoções.

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