(23 de setembro a 22 de outubro) - Destaque: o Sol começa em seu signo ciclo de destaque para os assuntos da 10ª casa zodiacal, campo da profissão, reputação e conceito público, seu estatus social e relações de emprego. A semana: solução de importante pendência com pessoa próxima. Senso de oportunidade nas suas obrigações.

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