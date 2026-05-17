(20 de fevereiro a 20 de março) - A semana: com bom aspecto a semana terá forte influência sobre seu comportamento diante de desafios em quadro que o verá empenhado na condução de seus planos. Interesses: busque posições mais firmes com compromissos e no trabalho. Vida íntima e sentimentos: dias de mudança nas suas decisões.
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