(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: evite se mostrar exigente e rigoroso com as pessoas próximas e faça por onde valorizar os planos que mudam sua rotina. Interesses: dia estável nos seus gastos e finanças. Vida íntima e sentimentos: reserve para época mais propícia aquilo que decidir na mudança de relacionamentos.

Leia mais

20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira

Tags:
Quinta-feira


Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se

COMENTÁRIOS: