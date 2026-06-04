(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: evite se mostrar exigente e rigoroso com as pessoas próximas e faça por onde valorizar os planos que mudam sua rotina. Interesses: dia estável nos seus gastos e finanças. Vida íntima e sentimentos: reserve para época mais propícia aquilo que decidir na mudança de relacionamentos.
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Quinta-feira