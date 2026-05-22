(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: fatos novos envolvendo pessoa próxima lhe trarão momento de muita alegria. Interesses: você terá hoje bom condicionamento financeiro com resultado positivo para iniciativas relacionadas ao trabalho, negócios e emprego. Vida íntima e sentimentos: evite as polêmicas e discussões. parcerias e relações próximas ganham força, mas sem perder o foco nas mudanças que podem trazer estabilidade. O período favorece conquista de novos objetivos e um olhar mais atento aos sentimentos.

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