(22 de novembro a 21 de dezembro) - Destaque: o Sol começa em seu signo ciclo de destaque para os assuntos da 8ª casa zodiacal, campo do apoio que se recebe dos outros, os segredos, o sexo e as questões ocultas. A semana: dias tensos na sua lida com problema de família. Por isso, seja ponderado. Acerto com as suas finanças.

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