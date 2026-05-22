(21 de abril a 20 de maio) - O seu dia: você terá hoje compensação pela sua acertada intuição na tomada de decisões. Mas, procure se mostrar afável e tolerante com a diferença de temperamento dos mais próximos. Interesses: bons indicadores nas finanças e em seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: exigências atendidas.

Tags:

Finanças | horóscopo de hoje | intuição | sentimentos | TOURO | Trabalho | vida íntima