(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: com forte aspecto dominando suas atitudes mantenha as aparências quando tratar de problema alheio. Interesses: dia de novos ganhos e de atraentes opções de trabalho. Vida íntima e sentimentos: busque manter o equilíbrio nas suas ações evitando as variações de seu humor e ânimo.

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