(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: hoje, com aspecto benéfico, aceite conselho para a condução de sua rotina e problemas. Interesses: dia de novidade com surpresa com a sua forma de controlar suas dívidas e compromissos. Vida íntima e sentimentos: momento de mudança de rumo e qualidade com os seus relacionamentos.

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