Uma marquise localizada na Avenida Rui Barbosa, no Bairro Santa Terezinha, em Juiz de Fora, foi interditada cautelarmente após fiscalização identificar problemas estruturais e ausência do laudo obrigatório de integridade da estrutura.

Segundo a vistoria realizada pela fiscalização urbana, o proprietário do imóvel não apresentou o documento que comprova as condições de estabilidade da marquise. Além disso, a equipe constatou que a estrutura apresentava estado precário de conservação.

De acordo com a legislação municipal, os proprietários são responsáveis pela manutenção das marquises e pela apresentação periódica do laudo de estabilidade estrutural, medida considerada essencial para evitar riscos à população.

A fiscalização destacou a importância das vistorias preventivas e da regularização da documentação exigida para garantir a segurança em áreas urbanas.

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