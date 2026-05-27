A Companhia de Saneamento Municipal (Cesama) realiza nesta quarta-feira (27) uma interligação de rede de água na Rua Joaquim Honório Lourdes, no viradouro do bairro Nova Gramado, em Juiz de Fora. A intervenção faz parte de ações de melhoria no sistema de abastecimento da região.

Para a execução do serviço, será necessário desligar a Estação Elevatória de Água Tratada (EEAT) Nova Gramado entre 8h e 10h, o que poderá afetar temporariamente o fornecimento de água no loteamento Nova Gramado.

Segundo a Cesama, o abastecimento será retomado após a conclusão da manutenção, com normalização gradativa prevista até a noite de quarta-feira.

A companhia informou ainda que imóveis com caixa d’água dimensionada para reservação mínima de 24 horas, conforme estabelece a Resolução ARISB-MG nº 185/2022, não devem sofrer impactos durante o período da intervenção.

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