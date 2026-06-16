Moradores de Juiz de Fora poderão acessar serviços como inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações técnicas, encaminhamento para emissão gratuita de segunda via de documentos e informações sobre programas sociais durante as ações do Cras Móvel, que acontecem entre os dias 16 e 27 de junho em diferentes bairros do município.

A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços socioassistenciais oferecidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais, como CPF, RG e comprovante de residência. Nos casos de inscrição ou atualização do CadÚnico, também devem ser apresentados os documentos de todos os integrantes da família, incluindo CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado.

Confira a programação

16 de junho (terça-feira)

Centro de Convivência Santa Luzia (Rua Ibitiguaia, 1240, Santa Luzia)

Horário: 8h às 16h

18 de junho (quinta-feira)

Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo (Rua Major Reinaldo Lawall, 110, Caiçaras)

Horário: 13h30 às 17h

20 de junho (sábado)

Escola Municipal Jovita de Montreuil Brandão (Rua Maestro José Quirino, s/nº, Jardim Cachoeira/Monte Castelo)

Horário: 8h às 11h30

Associação de Apoio à Primeira Infância São José (Rua João Rosa de Araújo, 70, Granjas Betânia)

Horário: 9h às 12h

Escola Municipal Professor José Saint Clair de Magalhães Alves (Rua Clea Gervason Halfeld, 241, Santa Cruz)

Horário: 8h às 12h

UBS São Sebastião (Rua Jorge Raimundo, 209)

Horário: 8h às 12h

25 de junho (quinta-feira)

Escola Municipal Jerônimo Vieira Tavares (Rua Joaquim Moutinho, 30, Dias Tavares)

Horário: 9h às 12h

27 de junho (sábado)

Rua Natalino José de Paula, em frente à praça, no Parque Burnier

Horário: 8h às 13h

UBS Nossa Senhora Aparecida (Rua Nossa Senhora Aparecida, 775)

Horário: 8h às 12h

Escola Municipal Menelick de Carvalho (Avenida Dr. Francisco Álvares de Assis, 185, Retiro)

Horário: 13h às 17h.

As ações são promovidas pela Secretaria de Assistência Social e têm o objetivo de facilitar o acesso da população aos programas e benefícios sociais.

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