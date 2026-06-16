Moradores de Juiz de Fora poderão acessar serviços como inscrição e atualização no Cadastro Único (CadÚnico), orientações técnicas, encaminhamento para emissão gratuita de segunda via de documentos e informações sobre programas sociais durante as ações do Cras Móvel, que acontecem entre os dias 16 e 27 de junho em diferentes bairros do município.
A iniciativa busca ampliar o acesso da população aos serviços socioassistenciais oferecidos pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras).
Para ser atendido, é necessário apresentar documentos originais, como CPF, RG e comprovante de residência. Nos casos de inscrição ou atualização do CadÚnico, também devem ser apresentados os documentos de todos os integrantes da família, incluindo CPF, RG, Carteira de Trabalho e comprovante de residência atualizado.
Confira a programação
16 de junho (terça-feira)
Centro de Convivência Santa Luzia (Rua Ibitiguaia, 1240, Santa Luzia)
Horário: 8h às 16h
18 de junho (quinta-feira)
Escola Municipal Professor Augusto Gotardelo (Rua Major Reinaldo Lawall, 110, Caiçaras)
Horário: 13h30 às 17h
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20 de junho (sábado)
Escola Municipal Jovita de Montreuil Brandão (Rua Maestro José Quirino, s/nº, Jardim Cachoeira/Monte Castelo)
Horário: 8h às 11h30
Associação de Apoio à Primeira Infância São José (Rua João Rosa de Araújo, 70, Granjas Betânia)
Horário: 9h às 12h
Escola Municipal Professor José Saint Clair de Magalhães Alves (Rua Clea Gervason Halfeld, 241, Santa Cruz)
Horário: 8h às 12h
UBS São Sebastião (Rua Jorge Raimundo, 209)
Horário: 8h às 12h
25 de junho (quinta-feira)
Escola Municipal Jerônimo Vieira Tavares (Rua Joaquim Moutinho, 30, Dias Tavares)
Horário: 9h às 12h
27 de junho (sábado)
Rua Natalino José de Paula, em frente à praça, no Parque Burnier
Horário: 8h às 13h
UBS Nossa Senhora Aparecida (Rua Nossa Senhora Aparecida, 775)
Horário: 8h às 12h
Escola Municipal Menelick de Carvalho (Avenida Dr. Francisco Álvares de Assis, 185, Retiro)
Horário: 13h às 17h.
As ações são promovidas pela Secretaria de Assistência Social e têm o objetivo de facilitar o acesso da população aos programas e benefícios sociais.
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