A previsão para Juiz de Fora indica uma semana de mudanças nas condições do tempo, com início chuvoso e queda nas temperaturas nos últimos dias, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Nesta segunda-feira (25), o dia será de muitas nuvens e possibilidade de chuva isolada pela manhã. À tarde e à noite, a instabilidade aumenta, com previsão de pancadas de chuva e trovoadas isoladas. As temperaturas variam entre 16°C e 25°C.

Na terça-feira (26), o tempo segue instável, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas pela manhã, além de possibilidade de chuva fraca nos demais períodos. Os termômetros marcam entre 16°C e 26°C.

A quarta-feira (27) terá redução da instabilidade, mas o céu continua com muitas nuvens. As temperaturas sobem, podendo chegar a 30°C durante a tarde.

Na quinta-feira (28), uma mudança mais significativa no tempo provoca queda nas temperaturas, com mínima de 12°C e máxima de 24°C. O céu segue com muitas nuvens ao longo do dia.

Já na sexta-feira (29), o tempo volta a ficar firme, com céu claro e temperaturas mais amenas, variando entre 12°C e 24°C.

Ao longo da semana, a umidade do ar permanece elevada, chegando a 100% em alguns períodos, enquanto os ventos seguem fracos durante todos os dias.

Tags:

Chuva | Começa | Frio | Inmet | juiz de fora | Previsão do Tempo | Semana | Temperatura | tempo instável | trovoadas