Moradores dos bairros Santos Dumont, Via do Sol, São Pedro e regiões próximas podem enfrentar interrupções temporárias no abastecimento de água nesta quarta-feira (17), em razão de uma intervenção programada pela Cesama.
O serviço consiste na instalação de um registro em rede de água no viradouro da Rua Jorge Fayer, no bairro Santos Dumont. A estrutura é utilizada para auxiliar na retirada de sedimentos e na manutenção preventiva do sistema de abastecimento.
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A previsão é que os trabalhos sejam realizados entre 8h e 12h. Segundo a companhia, o fornecimento de água será retomado após a conclusão da intervenção, com normalização gradativa ao longo da noite de quarta-feira.
A Cesama destaca que imóveis com caixa d’água adequada para garantir reserva mínima de 24 horas tendem a não ser afetados pela interrupção temporária do abastecimento.
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