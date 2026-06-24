Moradores do bairro Nova Gramado, na região Nordeste de Juiz de Fora, podem enfrentar interrupções temporárias no abastecimento de água nesta quarta-feira (24). A suspensão ocorre devido a uma manutenção programada pela Cesama no reservatório que atende a localidade.
O serviço será realizado entre 8h e 18h. Segundo a companhia, o abastecimento será retomado após a conclusão dos trabalhos, com normalização gradual prevista até a manhã de quinta-feira (25).
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A orientação é para que os moradores façam uso consciente da água armazenada durante o período da manutenção. Imóveis com reservatórios dimensionados para garantir autonomia mínima de 24 horas tendem a não ser impactados pela interrupção temporária do fornecimento.
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