O encontro de número 122/86 ocorreu no Bar Fim do Mundo, lá pelas bandas do bairro Cruzeiro Santo Antônio, nos arredores de JF, num ambiente bem rural, simples e rústico. Entre o cantar de um galo, bois a passearem pela rua, e sob os olhares de Santo Antônio na capela em frente ao bar, bebericávamos para espantar o frio aguardando uma feijoada raiz de primeiríssima qualidade. Valeu conhecer o Fim do mundo e receber o belo atendimento da dona Ana e da Joseli.

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

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