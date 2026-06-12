O encontro de número 122/86 ocorreu no Bar Fim do Mundo, lá pelas bandas do bairro Cruzeiro Santo Antônio, nos arredores de JF, num ambiente bem rural, simples e rústico. Entre o cantar de um galo, bois a passearem pela rua, e sob os olhares de Santo Antônio na capela em frente ao bar, bebericávamos para espantar o frio aguardando uma feijoada raiz de primeiríssima qualidade. Valeu conhecer o Fim do mundo e receber o belo atendimento da dona Ana e da Joseli.

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

Leia mais

13/03/2026

Confraria Almoço Itinerante realiza o encontro 111° no Bar e Restaurante Boteco do Mar

12/09/2025

90º Encontro da Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira!

16/05/2025

Confraria Almoço Itinerante de Sexta-feira visita o Bar do Abud
02/05/2025

Encontro da Confraria Almoço Itinerante ocorreu no Bar e Restaurante Silva
28/02/2025

Confraria Almoço Itinerante de Sexta visita o Bar e Restaurante Dirceu’s

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

FOTO: Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

Tags:
almoço itinerante | Bar Fim do Mundo | Confraria | Confraria Almoço Itinerante | Cruzeiro Santo Antônio | feijoada | gastronomia | INTERIOR | juiz de fora

Arquivo pessoal - Confraria Almoço Itinerante realiza 122° encontro no Bar Fim do Mundo

Receba as principais notícias de Juiz de Fora e região em primeira mão! Participe da nossa Comunidade no WhatsApp. Clique no link e inscreva-se
imagem-colunista

Rafael Leão

Almoço Itinerante

Rafael Leão é médico e escritor

Os autores dos artigos assumem inteira responsabilidade pelo conteúdo dos textos de sua autoria. A opinião dos autores não necessariamente expressa a linha editorial e a visão do Portal www.acessa.com

COMENTÁRIOS: