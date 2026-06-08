A Galeria Nívea Bracher, no Mercado Cultural AICE, em Juiz de Fora, recebe a partir desta terça-feira (9) a exposição "Cidade do Sonho", criada para marcar os 100 anos da publicação do livro "Cidade do sonho e da melancolia – Impressões de Ouro Preto", do jornalista juiz-forano Gilberto de Alencar. A abertura está marcada para as 19h, com entrada gratuita. Às 20h, o ex-ministro da Cultura e prefeito de Ouro Preto, Angelo Oswaldo, participa de um painel no auditório do espaço.

A mostra propõe uma viagem pela história, pela arte e pela memória de Ouro Preto, cidade considerada um dos principais símbolos do patrimônio cultural brasileiro. A exposição reúne obras do acervo da Funalfa e peças de coleções particulares, com trabalhos de artistas que tiveram sua produção influenciada pela antiga Vila Rica.

Publicado em 1926, o livro de Gilberto de Alencar tornou-se uma referência para os primeiros movimentos de preservação do patrimônio histórico nacional. Na obra, o autor retrata a atmosfera barroca da cidade, seu valor cultural e artístico e os impactos do declínio econômico ocorrido após a transferência da capital mineira para Belo Horizonte.

Segundo os organizadores, a exposição busca destacar a forma como Ouro Preto permanece presente no imaginário artístico mineiro, inspirando gerações de artistas por meio de suas paisagens, construções históricas e personagens.

A mostra fica em cartaz na Galeria Nívea Bracher, localizada no segundo piso do Mercado Municipal de Juiz de Fora, com visitação gratuita.

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