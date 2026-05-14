Uma jovem de 26 anos foi presa por posse ilegal de arma de fogo na tarde dessa quarta-feira (13), no Bairro Lucas Teixeira Monteiro de Castro, em Congonhas. Segundo a Polícia Militar, um revólver calibre .32 carregado com seis munições foi apreendido na residência da suspeita.
De acordo com a ocorrência, os militares foram até o imóvel após receberem informações sobre a possível posse ilegal de arma de fogo. A moradora autorizou a entrada da equipe para realização das buscas.
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Durante a ação, a suspeita ainda tentou esconder uma bolsa, que acabou sendo recolhida pelos policiais. Dentro dela, os militares localizaram o revólver municiado e pronto para uso.
A mulher recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil junto com a arma apreendida.
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