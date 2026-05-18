Um homem de 39 anos foi morto a tiros na tarde da última sexta-feira (15) no Bairro Várzea de Baixo, em Tiradentes. Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos usava uma máscara semelhante à do personagem da franquia de filmes “Pânico”.

De acordo com a ocorrência, a vítima estava sentada em frente à uma residência com a companheira quando uma motocicleta preta com dois ocupantes se aproximou. O passageiro desceu do veículo e efetuou vários disparos, inclusive após o homem cair no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou a morte da vítima ainda no local.

Segundo testemunhas, os suspeitos utilizavam roupas escuras e capacetes. Imagens de câmeras de monitoramento indicam que o piloto vestia calça vermelha e blusa escura, enquanto o suspeito dos disparos usava roupas pretas e a máscara semelhante à do personagem cinematográfico.

Após o crime, equipes policiais realizaram buscas em Tiradentes, Santa Cruz de Minas, Prados, Dores de Campos e São João del-Rei, mas nenhum suspeito foi preso até o momento. A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais recolheu projéteis de calibre 9 milímetros durante os trabalhos no local do crime.

Ainda conforme a PM, a vítima possuía passagens policiais por crimes como tráfico de drogas, furto, ameaça e porte ilegal de arma de fogo, além de já ter sobrevivido a uma tentativa de homicídio em 2025.

O caso segue sendo investigado.

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