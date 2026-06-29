Uma ação conjunta de patrulhamento e inteligência da Polícia Militar resultou na captura de três homens que estavam com mandados de prisão em aberto na região. As prisões foram efetuadas entre a sexta-feira (26) e a manhã de sábado (27) nas cidades de Congonhas e Ouro Branco.

As duas primeiras prisões aconteceram na sexta-feira, em Congonhas, após o setor de inteligência da PM levantar informações sobre o paradeiro dos suspeitos. No Bairro Praia, os militares localizaram um jovem de 21 anos que possuía um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Conselheiro Lafaiete.

Ele é investigado por envolvimento em um homicídio consumado. Pouco depois, no Bairro Profeta, um homem de 43 anos também foi detido em cumprimento a uma ordem judicial.

Já na manhã de sábado, a terceira prisão ocorreu no Centro de Ouro Branco. Durante um patrulhamento de rotina e abordagem na área central, os policiais identificaram um homem de 31 anos que constava como foragido do sistema prisional.

Todos os capturados foram encaminhados para as respectivas Delegacias de Polícia Civil.

Tags:

Congonhas | foragido | Foragidos | inteligência policial | Mandado de Prisão | Ouro Branco | Patrulhamento | Polícia | Polícia Militar | prisão