Um adolescente de 17 anos, já conhecido pelas autoridades pelo envolvimento com o tráfico de drogas, foi apreendido pela Polícia Militar, na região central de Moeda. A ação ocorreu durante um patrulhamento de rotina, quando os militares abordaram uma motocicleta e reconheceram o jovem, que viajava na garupa.

Com ele, os policiais encontraram um tablete de maconha, um aparelho celular e R$ 473,50 em dinheiro. No momento da abordagem, ele confessou que estava comercializando os entorpecentes.

Diante do flagrante, o adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil acompanhado por sua mãe. Todo o material, o dinheiro e a motocicleta utilizada foram apreendidos e recolhidos pelas autoridades.

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