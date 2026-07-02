A Polícia Civil de Muriaé deflagrou, nesta quinta-feira (2), uma operação com o objetivo de desarticular o núcleo financeiro e logístico de uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas na cidade..
Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em imóveis localizados nos bairros Aeroporto, Napoleão e Cardoso de Melo.
Foram apreendidos R$ 9.423 mil em dinheiro, um colete balístico e diversos aparelhos celulares. Todo o material arrecadado vai ser submetido à perícia.
Ação Estratégica
De acordo com o delegado responsável pelas investigações, Glaydson de Souza Ferreira, a ofensiva faz parte de um planejamento macro para enfraquecer o poder econômico das gangues que atuam na região.
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"Trata-se de uma ação estratégica que busca angariar elementos de investigação contra essa associação, que há muito tempo vem exercendo domínio sobre o tráfico de drogas no bairro Aeroporto", informou o delegado.
A Polícia Civil destacou que as investigações prosseguem com o objetivo de identificar e localizar outros integrantes do grupo, além de aprofundar a apuração sobre a estrutura e a hierarquia do grupo.
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