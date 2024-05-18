Aguarde... mais fotos de todos os detalhes do concurso

Durante uma semana, o Rainbow Fest trouxe diversas programa?es entre palestras, exposi?es, shows, debates... Confira abaixo algumas das atra?es:

Ao clicar na imagem da festa voc? l? a mat?ria de cada uma. Ao clicar na imagem do Xiis! voc? tem acesso ? cobertura fotogr?fica feita por nossa equipe

Clique nas imagens para ler as entrevistas