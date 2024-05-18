  • Representante do Rio de Janeiro, Mirella Aciolly ? a vencedora do Miis Brasil Gay 2005!
  • Muito luxo nos vestidos das candidatas, investimento de at? R$ 15 mil
  • Conhe?a as 28 candidatas que participaram do Miss Gay

    Juiz de Fora: capital do repeito: 3? Parada Gay! (Leia a mat?ria)
    Durante uma semana, o Rainbow Fest trouxe diversas programa?es entre palestras, exposi?es, shows, debates... Confira abaixo algumas das atra?es:

    Rainbow Feira Mix
    Mostra de Cartoons
    Mostra de V?deos GLBT


    Festa Love Me
    Festa da Val

