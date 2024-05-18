Drags, personalidades e muito mais (veja as fotos)
Cobertura fotogr?fica do canal de fotos Xiis!(veja as fotos)
Durante uma semana, o Rainbow Fest trouxe diversas programa?es entre palestras, exposi?es, shows, debates... Confira abaixo algumas das atra?es:
|
Rainbow Feira Mix
|
Mostra de Cartoons
|
Mostra de V?deos GLBT
Ao clicar na imagem da festa voc? l? a mat?ria de cada uma. Ao clicar na imagem do Xiis! voc? tem acesso ? cobertura fotogr?fica feita por nossa equipe
|
Festa Love Me
|
Festa da Val
|
