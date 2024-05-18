Layla Kenn leva o t?tulo de Miss Brasil Gay 2006Layla Kenn, representante da Bahia, venceu 3? lugar com o traje de t?pico, 2? com o gala e foi a grande campe? da noite em 2006
EntrevistaClodovil revela detalhes do seu show na cidade e explica porque n?o gosta de participar de paradas gays. Clique para ler!
MGM responde declara?es de Clodovil sobre a Parada GayEm entrevista ? ACESSA.com, Clodovil diz que n?o participa da Parada Gay por considerar a iniciativa um Carnaval. O presidente do MGM, Oswaldo Braga, responde e critica o estilista (leia mais)
Miss Brasil ter? novidadesMiss Brasil Gay 2006 ser? repaginado e promete abalar a noite mais pink do Brasil. Saiba onde comprar os ingressos para participar deste grande show!
Uma multid?o ocupou a maior avenida de Juiz de Fora. A 4? Parada Gay reuniu cerca de 70 mil pessoas em prol da causa homossexual
Preta Gil"N?o gosto de r?tulos. Eu n?o sou bi, n?o sou nada. Sou eu, Preta Gil. Acho que a vida est? a? para ser vivida ?s claras?
Programa??o preparada para o 9? Rainbow FestClique para acompanhar as palestras do Rainbow Fest em Juiz de Fora
