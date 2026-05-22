(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro que mostra posição benéfica em seu signo o que recomenda ações que mostrem otimismo e autoconfiança. Interesses: com bom condicionamento, suas opiniões e decisões trarão indicação positiva na lida de seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: relacionamento bem encaminhado.

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