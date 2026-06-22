(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a posição da Lua em seu signo oposto será muito benéfica, com presença e o apoio de pessoa experiente. Interesses: dia que lhe trará melhor caminho nos assuntos que dependam da criatividade com seu trabalho. Evite gasto não programado. Vida íntima e sentimentos: emoções expostas.

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