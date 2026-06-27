(21 de junho a 21 de julho) - O seu dia: uma aura de bom entendimento lhe trá satisfação na lida com parentes. Interesses: quadro estável com trânsito que gerará benefícios nas atividades intelectuais. Acerto na lida com dinheiro. Vida íntima e sentimentos: procure valorizar os pequenos gestos de carinho com íntimos.

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