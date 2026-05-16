(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você terá hoje a beneficiá-lo uma boa posição para os assuntos de família. Interesses: novidades interessantes em um dia no qual seu modo de agir transformará pequenas ações em êxito com a rotina de ganhos e gastos. Vida íntima e sentimentos: fatos novos prenderão suas atenções.

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