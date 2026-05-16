(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: você terá hoje a beneficiá-lo uma boa posição para os assuntos de família. Interesses: novidades interessantes em um dia no qual seu modo de agir transformará pequenas ações em êxito com a rotina de ganhos e gastos. Vida íntima e sentimentos: fatos novos prenderão suas atenções.
Leia mais
20/04/2026
Horóscopo (quarta 22/04)
02/03/2026
São Paulo sofre com eliminação, mas evita sentimento de terra arrasada
09/01/2026
Sentimento do consumidor dos EUA sobe a 54 em janeiro, mostra preliminar
08/01/2026
Zona do euro: índice de sentimento econômico cai a 96,7 em dezembro
06/01/2026
Moraes veta ida de Bolsonaro a hospital e família vê risco para vida do ex-presidente
Tags:
astrologia | Capricórnio | Família | Finanças | Horóscopo | previsão do dia | sentimentos | vida íntima