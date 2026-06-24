(22 de dezembro a 20 de janeiro) - O seu dia: graças a um quadro favorável haverá hoje boa posição para suas relações. Interesses: nas finanças, em dia positivo, se ampliam as possibilidades de mudanças que valorizarão seu desempenho no trabalho. Vida íntima e sentimentos: compensações por gestos de carinho e afeto. Emoções.

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