(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: há neste feriado um quadro favorável que irá mudar os rumos de sua rotina com benéficas variações de ânimo e humor. Interesses: criatividade, empenho e maior determinação que a habitual farão a diferença para suas finanças. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade bem acentuada.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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