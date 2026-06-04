(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: há neste feriado um quadro favorável que irá mudar os rumos de sua rotina com benéficas variações de ânimo e humor. Interesses: criatividade, empenho e maior determinação que a habitual farão a diferença para suas finanças. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade bem acentuada.