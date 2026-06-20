(23 de outubro a 21 de novembro) - O seu dia: apesar do fim de semana apontar alheamento em relação às demandas de família, um forte aspecto destacará sua determinação e novas opções na rotina. Interesses: aja com maior controle nos seus gastos e compromissos. Vida íntima e sentimentos: sentimentos e emoções mais contidos.

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