(23 de outubro a 21 de novembro) - Destaque: o Sol começa em seu signo ciclo de destaque para os assuntos da 9ª casa zodiacal, campo das lições que se aprende com a vida, a educação, a mente e os seus ideais. A semana: com as emoções expostas você deve agir com tranquilidade, buscando o entendimento. Partilha de sentimentos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Aprendizado | astrologia | Educação | Emoções | Escorpião | Horóscopo | ideais | Signo


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