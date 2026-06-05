(21 de maio a 20 de junho) - O seu dia: os aspectos que hoje geram aura positiva mostram mudança de ânimo e posição mais equilibrada para geminianos. Interesses: dia de vantagens que vão se consolidar com o seu trabalho. Bom momento para as finanças. Vida íntima e sentimentos: sensibilidade intensa e carência afetiva.

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Gêmeos | Horóscopo