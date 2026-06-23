(22 de julho a 22 de agosto) - O seu dia: evite a irritabilidade e intolerância que podem afetar seus relacionamentos mudando o bom quadro do dia. Interesses: consolidação de vantagem profissional com novas opções para sua rotina. Vida íntima e sentimentos: indicações de harmonia nas relações e afetos. Repense decisões.



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