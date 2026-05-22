(20 de fevereiro a 20 de março) - O seu dia: com a solução de pendências você poderá dar curso aos seus antigos planos de realização pessoal. Interesses: controle gasto e ganho em dia debilitado para lidar com dinheiro. Imponha-se pela palavra e por sua atitude no trabalho. Vida íntima e sentimentos: desânimo que o afetará.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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Finanças | Horóscopo | Peixes | previsão do dia | sentimentos | Trabalho | vida íntima | zodíaco


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