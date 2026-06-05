(22 de novembro a 21 de dezembro) - O seu dia: com um quadro tenso com a Lua fora de curso você vivencia momento instável nas decisões que lhe exigirão reflexão e sabedoria. Interesses: benefícios para o seu trabalho e rotina. Vida íntima e sentimentos: sua sensibilidade o levará a decisões baseadas em emoção e sensibilidade.

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sexta-feira