(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: um bom aspecto moldará positiva influência de pessoa experiente em relação às demandas de suas atividades rotineiras. Interesses: posição favorável mostra acerto e quadro de novas conquistas materiais. Vida íntima e sentimentos: momento de evitar questões e discussão com íntimos.

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20/05/2026

20 de maio de 2026, quarta-feira
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