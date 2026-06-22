(23 de agosto a 22 de setembro) - O seu dia: há, agora, um comportamento mais tolerante e paciência o compensarão por dificuldade com a família. Interesses: bom quadro em dia produtivo pelo resultado de trabalho e tarefa recente. Boa gestão do seu dinheiro. Vida íntima e sentimentos: mudanças marcantes influirão na rotina. O mês solar: com a regência do Sol na 10ª casa zodiacal de seu signo os campos da profissão, reputação, conceito e estatus social, os negócios e emprego terão maior destaque. Hoje: seja confiante, pois agora tudo estará dependente de sua saúde e dos assuntos de bem estar físico. Em tempo de novidades, o cenário afeta romances e do amor, os filhos e suas novas iniciativas. O período favorece temas ligados à família, às raízes e à vida doméstica.

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