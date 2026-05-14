As operadoras TIM, Vivo, Claro, Vero e Nio Fibra receberam uma recomendação do Procon/JF para corrigirem práticas consideradas irregulares contra consumidores em Juiz de Fora.

Segundo o órgão, as empresas de telefonia estão entre as campeãs de reclamações na cidade. Entre os principais problemas relatados pelos consumidores estão cobranças abusivas para cancelamento de contratos, inclusão de serviços não contratados, cobrança após cancelamento, descumprimento de ofertas, baixa qualidade dos serviços e dificuldades nos canais de atendimento.

A recomendação determina que as operadoras garantam cancelamento imediato e gratuito dos contratos, inclusive com a opção disponível logo no primeiro menu do atendimento telefônico.

O documento também prevê que as empresas deixem de cobrar períodos posteriores ao pedido de cancelamento, cumpram integralmente as ofertas anunciadas e realizem ressarcimento automático em casos de interrupção dos serviços.

Outra determinação é que cláusulas de fidelização não sejam renovadas automaticamente sem autorização expressa do consumidor.

As operadoras terão prazo de dez dias úteis para apresentar resposta formal ao Procon/JF.

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