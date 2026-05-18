Um homem de 30 anos foi preso em flagrante nesse sábado (16) suspeito de tentar matar a enteada de apenas 3 anos em Juiz de Fora. A criança sofreu traumatismo craniano após as agressões e precisou ser transferida para atendimento médico especializado devido à gravidade do quadro.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, a menina deu entrada em uma unidade hospitalar com graves lesões na cabeça. O suspeito foi localizado e preso no próprio hospital, após acionamento da Polícia Militar.

As primeiras investigações apontam que a criança estava sob os cuidados do padrasto em uma residência no Bairro Borboleta no momento das agressões. A mãe não estava no imóvel. De acordo com a apuração inicial, o homem teria agredido a menina porque ela urinou na cama.

Diante da gravidade das lesões e da vulnerabilidade da vítima, o suspeito foi autuado por tentativa de homicídio qualificado por recurso que dificultou a defesa da criança.

O caso foi encaminhado à equipe responsável pela investigação de homicídios em Juiz de Fora, que seguirá com as apurações.

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