A previsão para Juiz de Fora indica um fim de semana de muita nebulosidade e condições de instabilidade, conforme dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

No sábado (23), o dia será de muitas nuvens e pancadas de chuva durante a manhã. À tarde e à noite, o céu segue carregado, com possibilidade de chuva isolada. As temperaturas variam entre 14°C e 25°C, com ventos fracos.

Já no domingo (24), o tempo permanece com muitas nuvens ao longo do dia, mas sem previsão significativa de chuva. Os termômetros ficam entre 14°C e 26°C.

A umidade do ar permanece elevada, podendo chegar a 100%, enquanto os ventos seguem fracos durante todo o fim de semana.

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