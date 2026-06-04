A partir da próxima segunda-feira (8), mais sete linhas do transporte coletivo de Juiz de Fora passarão a utilizar um novo trajeto na Cidade Alta. A mudança afeta as linhas 534, 536, 539, 540, 541, 542 e 547, que deixarão de fazer o desvio pela Avenida Presidente Itamar Franco e passarão a circular pela Rua José Lourenço, em razão da interdição da Estrada Engenheiro Gentil Forn.

Segundo a Prefeitura, a alteração busca aproximar o itinerário do percurso original das linhas e reduzir a concentração de ônibus na Avenida Presidente Itamar Franco, uma das principais vias de acesso à região.

A medida amplia uma mudança iniciada anteriormente, quando outras 11 linhas já haviam passado a utilizar a nova rota alternativa. Com a nova etapa, todas as linhas que normalmente circulavam pela Estrada Engenheiro Gentil Forn terão seus desvios reorganizados.

As linhas afetadas são:

534 – Santos Dumont (sentido Centro/Bairro);

536 – Santana (nos dois sentidos);

539 – Santos Dumont (sentido Bairro/Centro);

540 – São Pedro (nos dois sentidos);

541 – São Pedro (sentido Centro/Bairro);

542 – Lagoa (nos dois sentidos);

547 – Nossa Senhora de Fátima (sentido Centro/Bairro).

No novo trajeto, os coletivos passarão por vias como Rua Doutor Hameleto Fellet, Rua Antônio Fellet, Rua Júlio Menini e Rua José Lourenço, entre outras ruas da Cidade Alta, antes de retomarem o itinerário habitual.

A alteração ocorre devido às intervenções que seguem na Estrada Engenheiro Gentil Forn e passa a valer a partir do início da operação dos ônibus na segunda-feira (8).

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