A partir da próxima segunda-feira (8), mais sete linhas do transporte coletivo de Juiz de Fora passarão a utilizar um novo trajeto na Cidade Alta. A mudança afeta as linhas 534, 536, 539, 540, 541, 542 e 547, que deixarão de fazer o desvio pela Avenida Presidente Itamar Franco e passarão a circular pela Rua José Lourenço, em razão da interdição da Estrada Engenheiro Gentil Forn.
Segundo a Prefeitura, a alteração busca aproximar o itinerário do percurso original das linhas e reduzir a concentração de ônibus na Avenida Presidente Itamar Franco, uma das principais vias de acesso à região.
A medida amplia uma mudança iniciada anteriormente, quando outras 11 linhas já haviam passado a utilizar a nova rota alternativa. Com a nova etapa, todas as linhas que normalmente circulavam pela Estrada Engenheiro Gentil Forn terão seus desvios reorganizados.
As linhas afetadas são:
534 – Santos Dumont (sentido Centro/Bairro);
536 – Santana (nos dois sentidos);
539 – Santos Dumont (sentido Bairro/Centro);
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540 – São Pedro (nos dois sentidos);
541 – São Pedro (sentido Centro/Bairro);
542 – Lagoa (nos dois sentidos);
547 – Nossa Senhora de Fátima (sentido Centro/Bairro).
No novo trajeto, os coletivos passarão por vias como Rua Doutor Hameleto Fellet, Rua Antônio Fellet, Rua Júlio Menini e Rua José Lourenço, entre outras ruas da Cidade Alta, antes de retomarem o itinerário habitual.
A alteração ocorre devido às intervenções que seguem na Estrada Engenheiro Gentil Forn e passa a valer a partir do início da operação dos ônibus na segunda-feira (8).
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